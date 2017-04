Estas han sido algunas de las mejores bromas del April Fool’s

Ayer fue un día muy señalado y también peligroso, ya que en nuestra labor de ofreceros los mejores contenidos de actualidad tuvimos que evitar más de una de las bromas del April Fool’s, una festividad muy conocida que viene a ser el equivalente al día de los Santos Inocentes.

Como cada año hemos podido ver de todo, aunque algunas bromas han sido muy buenas y han estado muy trabajadas, así que hemos querido hacer una pequeña recopilación para vosotros con algunas de las más divertidas.

Esperamos que os guste y os invitamos a compartir en los comentarios aquellas otras bromas del April Fool’s que no hayamos incluido y que os hayan gustado.

¿Aliento fresco con olor a menta? Eso es cosa del pasado hombre, mejor tener todo el día ese “regusto” a la conocida hamburguesa de Burguer King.

Junto al juego de Pac-Man que incluyeron en su aplicación Google Maps el gigante de Mountain View nos sorprendió con este gnomo que nos ayudará a crear un jardín inteligente.

Otra genialidad de los de Mountain View para tener siempre días soleados.

Un asistente personal para satisfacer los deseos de tu mascota, excelente idea.

Es una locura bastante interesante, y es que a pesar de que es una broma estamos seguros de que un producto así tendría un gran tirón.

Si has picado tranquilo, es una broma.

Haha well played, Pornhub. Well played. #aprilfoolsday pic.twitter.com/z24Ea7EUaJ

— You Had One Job (@_youhadonejob1) 1 de abril de 2017