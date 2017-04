El HP ProBook 470 se actualiza con Kaby Lake y gráfica dedicada

Dentro de la amplia oferta de ordenadores de HP y dejando a un lado convertibles y All in One, le está llegando la renovación de componentes a una de las series de portátiles clásicos más interesante de la compañía, los ProBook 400. El ejemplo más destacado lo encontramos en la nueva edición del HP ProBook 470, un portátil con aptitudes de sobremesa en cuanto a potencia y tamaño.

A saber, el HP ProBook 470 es el modelo más grande de la serie, con una pantalla SVA de 17,3 pulgadas, tratamiento antirreflejos, retroiluminación LED y una resolución nativa Full-HD (1.920×1.080 píxeles). Un señor equipo que ahora aumenta su peso hasta los 2,63 Kg, pero por una buena razón: viene con tarjeta gráfica dedicada.

Así, la primera gran novedad del HP ProBook 470 es la integración de gráficos NVIDIA GeForce 930MX (2-3 GB DDR3 conmutable), por lo que estos portátiles profesionales se antojan también como una interesante opción para otros menesteres más lúdicos. Pero tan importante como la gráfica dedicada es la actualización de toda la serie, incluido este modelo, a la séptima generación de procesadores de Intel.

El HP ProBook 470 se beneficia de la potencia y prestaciones de Kaby Lake con la adición de un Intel Core i5-7200U (2,5 GHz, hasta 3,1 GHz), incluyendo gráficos integrados Intel HD Graphics 620 y completando las especificaciones básicas con 8 GB DDR4-2133 SDRAM (ampliable), disco duro SATA de 1 TB 5400 rpm y batería de ion-litio HP de 3 celdas a 48 Wh y una duración estimada de más de 12 horas.

El HP ProBook 470 también destaca en el apartado conectividad y expansiones, incluyendo un lector de tarjetas digitales multiformato (SD, SDHC, SDXC), interfaz de red Realtek Ethernet (10/100/1000), combo de Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2×2) WiFi y Bluetooth® 4.2 (no vPro), USB 2.0, USB 3.0, USB 3.0 Type-C, HDMI y VGA. Como sistema operativo preinstalado, Windows 10 Pro 64.

