No, dormir con un smartphone al lado no es una buena idea

Si alguna vez te has planteado dormir con un smartphone justo a tu lado, en tu misma cama o incluso demasiado cerca de ti deberías empezar a plantearte un cambio, ya que no solo no es una buena idea sino que además puede ser muy peligroso.

Podemos poner muchos ejemplos pero vamos a centrarnos en el caso de Wiley Day, un estadounidense de 32 años que se quedó dormido con su iPhone cargando justo al lado de su cara, en su misma cama.

Os ponemos en situación, el cable de carga del iPhone estaba conectado mediante una extensión y Wiley Day llevaba puesto al cuello un collar de identificación tipo militar acabado en metal.

Cuando se durmió se movió de una manera tal que ese collar se enredó con la conexión del extensor de cable, de manera que acabó recibiendo una descarga eléctrica muy intensa.

También sufrió quemaduras en el cuello debido a la alta temperatura que alcanzó el collar metálico que llevaba puesto y se quemó la mano derecha al quitárselo, pero afortunadamente pudo salir con vida.

Wiley se llevó un susto enorme y como dijimos sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuello y la mano. Esas quemaduras están sanando correctamente y él está totalmente a salvo, pero le dejarán una marca de por vida que le recordará los peligros que tiene dormirse con un smartphone al lado.

Sé que vosotros, nuestros lectores, sois conscientes del peligro que tiene dormir con un smartphone, pero antes de terminar quiero aprovechar para recordaros que debemos evitar tener cerca de nuestra cama cualquier dispositivo tecnológico, y si es posible también deberíamos evitar cargar nuestros dispositivos mientras dormimos.

