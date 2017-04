Kim Dotcom confirma soporte de bitcoins en Megaupload 2

El conocido fundador de Megaupload, Kim Dotcom, sigue trabajando para dar forma a Megaupload 2, un nuevo sistema de almacenamiento de archivos en la nube que seguirá las claves fundamentales de la plataforma anterior, aunque obviamente vendrá acompañado de novedades importantes.

Esto quiere decir que seguirá siendo posible compartir archivos, clave fundamental que estuvo detrás del enorme éxito que tuvo Megaupload, pero también se introducirán mejoras a nivel de seguridad que cubrirán temas como el cifrado de los datos.

Otra de las novedades que más nos ha sorprendido es que Megaupload 2 aceptará pagos con bitcoins, una criptodivisa muy popular que como sabemos goza de una amplia aceptación incluso en países como Japón.

La idea básica detrás de este sistema es la siguiente: podemos adjuntar un determinado valor monetario a determinados archivos, lo que significa que para poder descargarlos deberemos pagar por ellos.

Esa modalidad nos dará la opción de fijar una tarifa que irá desde los dos centavos hasta los veinte dólares, pero recibiremos el pago en “bits”, una moneda que se podrá convertir sin problemas en bitcoin.

Dicho sistema se conoce como Bitcache, y según podemos leer en la fuente de la noticia se está trabajando para que el mismo se pueda extender a otro tipo de servicios y contenidos. El objetivo es facilitar una vía de monetización de contenidos totalmente alternativa a las que existen actualmente, pero que además sea fiable y segura.

Bitcache & Megaupload 2:

A first look at encrypted anonymous content delivery with build-in Bitcoin payments. Private. Easy. Safe. Tidy. pic.twitter.com/QHjU5pisGe

— Kim Dotcom (@KimDotcom) 3 de abril de 2017