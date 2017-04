Sensor Zepp Play Football, una nueva forma de hacer deporte

Total







8 Producto

Empaquetado y calidades

Diseño

Conectividad y software

Funcionalidades

El mundo tecnológico se va haciendo hueco poco a poco en el mundo deportivo. En el fútbol, últimamente estamos acostumbrados a escuchar el debate sobre si se instalan nuevos aparatos que ayuden a los árbitros en las jugadas de un partido. Pero lo que ya lleva tiempo usándose son distintos chips para tener estadísticas de los jugadores ¿Y qué pasa cuando esta tecnología llega a consumo? Pues que tenemos algo como el Zepp Play, un sensor que mide varias de las estadísticas del jugador.

El sensor que nos ofrece Zepp Play Football está enfocado a jugadores amateur que quieran tener sus estadísticas futboleras. Se trata de un pequeño aparato que se coloca en la pierna gracias a una media ceñida. El dispositivo, una vez activado, se dedicará a capturar datos a través de sus sensores. En función del movimiento que hagamos interpretará una cosa u otra. Así pues podemos consultar el número de pases, chutes, velocidad y estadísticas similares que el jugador ha realizado durante el partido. Lo único que tenemos que controlar manualmente es si marcamos goles, que los añadiremos al finalizar el partido.

La presentación del producto es bastante simple. Y es que no hace falta nada más. Viene en una caja pequeña y ligera, todo muy bien presentado y ordenado. En ella encontramos el sensor, un cable de carga, dos medias para colocar el dispositivo y los papeles de garantías.

La sensación que da la calidad del dispositivo es de resistencia. A pesar de su tamaño se le ve robusto. Las medias también parecen ser resistentes aunque es posible que con el tiempo se acaben dando de sí. Para ello, la empresa las ofrece de forma separada. No obstante, con dos unidades vamos a ir bastante sobrados para un uso de aficionado (entre 1 y 3 pachangas semanales).

En conjunto, media y sensor, son bastante cómodos. La media se ajusta bastante bien a la pierna aunque ojo con las talla, ya que en su web no deja elegir tamaño. He de decir que tengo gemelos finos pero seguro que se adapta a gemelos más grandes, mientras no seas un gigante. Lo bueno que tiene es que es bastante cómodo y ligero: el dispositivo va por la parte interna de la media pero resale hacia afuera. Entre eso y al ir ajustada al gemelo no molesta nada.

En este apartado Zepp peca, quizás, de poca experiencia. La conectividad es a través de Bluetooth y veces nos ha fallado, al principio sobre todo. Una vez ligado el sensor a la aplicación la sincronización de datos funcionó bien. Nosotros solo ligamos dos sensores, pero se pueden ligar más, uno para cada pierna.

En cuanto al Software, la Interfaz de Usuario es bastante limpia e intuitiva. La forma de mostrar estadísticas es interesante, ya que muestra ratios y porcentajes que son útiles. Pero donde reside el problema, que creemos que es corregible, es a la hora de poder editar detalles de los partidos. Evidentemente no nos referimos a editar las cosas que son obvias y que ha captado el sensor, sino detalles como son los goles, nombres de los equipos enfrentados o cosas similares. Es un fallo porque si se nos olvida anotar los goles, tanto del equipo como marcados por uno mismo, no podremos agregarlos después.

Para ir terminando, vamos a ver la funcionalidad de este producto. Te deja usar dos sensores (uno para cada pierna) y seguramente la fiabilidad de las estadísticas mejore, ya que con un solo sensor perdemos lo que hemos podido realizar con la otra pierna que no lo tiene.

Algo importante a mencionar es que puedes crear un equipo en la aplicación y ligar más a de un jugador, con sus respectivos sensores. Lo malo es que lo probamos jugando en partidos de competición de fútbol sala y solo te deja alinear en posiciones en un campo de fútbol once. Si dejara las opciones para fútsal, siete y once ganaría muchísimo más.

Por último, la batería del dispositivo va más que sobrada. Para un partido de 90 minutos dura perfectamente. La carga del sensor es más o menos rápida y en una hora y media aproximadamente lo tendremos al 100% de carga.

En conclusión, como practicante amateur de fútbol me ha parecido un aparato interesante. Si te gusta saber sobre tus estadísticas y compartirlas es perfecto. Pero quienes realmente son los que tienen a alguien llevando los detalles (goles, tarjetas…) en la banda, cosa que no es necesaria, pero seguramente se te olvide más de una vez añadir esos detalles por tu cuenta.