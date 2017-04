Así se hicieron los efectos especiales de Ghost in the Shell

Los efectos especiales de Ghost in the Shell son sin duda uno de los mayores atractivos de la película, un film que tuve ocasión de ver hace unos días y que francamente me ha gustado bastante, a pesar de que obviamente no es perfecto y de que tiene cosas mejorables.

No es mi intención hacer una crítica de cine así que en ese sentido me limitaré a decir que me parece recomendable, sobre todo para los fans del manga original y también para los amantes de la acción y de los efectos especiales de última generación.

Sobre este tema no podemos evitar pensar cuando vemos la película que prácticamente todo lo que aparece en pantalla es CG (gráficos generados por ordenador) puro, pero la realidad es que los efectos especiales de Ghost in the Shell son algo más, y de hecho se ha recurrido bastante a técnicas tradicionales como podéis ver en los dos vídeos que acompañamos.

Esa combinación de maquillaje y elementos tradicionales maquetados con gráficos generados por ordenador ha hecho posible crear una película que a nivel visual es fantástica, ya que todo luce de maravilla y la integración de esos elementos con los actores se ha llevado a cabo sin la más mínima fisura.

Sí, Ghost in the Shell es un deleite visual que mantiene a la perfección la esencia y la estética del manga original.

Quizá no sea sobresaliente, es cierto que se podrían haber hecho mejor algunas cosas y quizá para algunos merezca una critica dura porque crean que podía haber sido mucho mejor, pero por esa simple regla debemos valorar que también podría haber sido mucho peor, y que incluso enfocándola de la peor manera posible es una adaptación bastante digna.