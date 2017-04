Nuevo ZTE Nubia Z17 mini con doble cámara trasera

El conocido fabricante chino ha anunciado oficialmente el ZTE Nubia Z17 mini, un smartphone que de “mini” sólo tiene el nombre, ya que viene equipado con una pantalla de 5,2 pulgadas y tiene unas especificaciones muy buenas.

A nivel de diseño ZTE ha mantenido una apuesta clásica y totalmente tradicional con este nuevo terminal, que mantiene un acabado en metal y nos recuerda bastante a otros smartphones como los Meizu MX6 y los iPhone de Apple.

Sin embargo la compañía china ha introducido algunos detalles que contribuyen a dar personalidad propia al ZTE Nubia Z17 mini, entre los que destacan la presencia del lector de huellas dactilares en la parte trasera y la doble cámara ubicada también en la parte posterior.

A nivel de especificaciones el ZTE Nubia Z17 mini cuenta con:

Pantalla LTPS de 5,2 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles.

SoC Snapdragon 652 o 653, según la versión que escojamos. Ambos tienen ocho núcleos y una GPU Adreno 510.

4 GB de RAM o 6 GB de RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento ampliable.

Doble cámara trasera de 13 MP (una monocroma y otra RGB) con estabilizador óptico de imagen.

Cámara frontal de 16 MP.

Batería de 2.950 mAh con recarga rápida.

4G, NFC y lector de huellas dactilares.

Android M.

No hay duda, es un terminal de alto rendimiento que además puede presumir de tener unas especificaciones bastante equilibradas, ya que no desentona en ninguno de sus componentes. Con todo es una pena que no venga actualizado a Android N.

Su lanzamiento ha sido confirmado de momento en China para el 12 de abril, donde tendrá un precio al cambio de 231 euros en su versión de 4 GB de RAM y 272 euros en su versión de 6 GB de RAM.

Más información: GSMArena.