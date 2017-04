Call of Duty Mobile es un proyecto real, King lo sacará adelante

La conocida franquicia de Activision no pasa por su mejor momento, eso es indiscutible, pero parece que lo único verdaderamente importante para dicha empresa es seguir haciendo dinero sin pensar en nada más, ya que no encontramos otra explicación a la idea de preparar un Call of Duty Mobile.

Esta noticia se ha confirmado a través de una oferta de empleo que aparece en la web oficial de King, conocida mundialmente por ser los creadores del juego Candy Crush, donde indican que están formando un nuevo equipo que se encargará de sacar adelante un nuevo proyecto relacionado con dicha franquicia de acción bélica.

De momento los detalles son muy escasos y la propia King indica que el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana, tanto que de momento no pasa de ser un simple prototipo, pero está claro que van muy en serio y que es sólo cuestión de tiempo hasta que veamos un Call of Duty Mobile.

Sabemos que Activision ya ha aprovechado el tirón de la franquicia Call of Duty en dispositivos móviles en otras ocasiones, pero en este caso parece que se trata de algo verdaderamente grande, es decir, de un juego perfectamente adaptado que podría marcar un antes y un después.

¿Estaremos ante el nacimiento de una “nueva” saga para smartphones que también se irá “renovando” en ciclos anuales? De momento es imposible asegurar nada, pero desde luego es una idea que tiene mucho sentido, ya que podría dar mucho dinero a Activision.

