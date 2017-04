Todos los nuevos The Legend of Zelda serán de tipo mundo abierto

Eiji Aonuma, producto de la conocida franquicia protagonizada por Link, ha confirmado que los nuevos The Legend of Zelda mantendrán esa apuesta por el mundo abierto que hemos visto debutar en Breath of the Wild.

Francamente no nos sorprende que hayan tomado esta decisión, ya que el salto a esa estructura de mundo abierto ha sentado de maravilla a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y además facilita la introducción de una gran cantidad de novedades en futuras entregas.

Sin embargo es importante destacar que aunque la idea de mundo abierto se haya convertido en el estándar para los nuevos The Legend of Zelda no significa que vaya a ser algo definitivo, ya que el propio Eiji Aonuma confirmó que seguirán escuchando a la comunidad y valorando posibles cambios.

Esto quiere decir que sobre esa base de mundo abierto se podrían introducir cambios de mayor o menor entidad que alteren de una forma u otra la experiencia base de Breath of the Wild, pero también cabe la posibilidad de que se combine dicha estructura con otra más lineal.

Teniendo en cuenta el enorme éxito que ha tenido The Legend of Zelda: Breath of the Wild esta decisión nos parece todo un acierto, aunque viendo el hardware de Nintendo Switch y el apartado técnico que luce dicho juego es probable que no veamos mejoras gráficas importantes en próximas entregas.

¿Os parece acertada la apuesta de Nintendo por mantener la estructura de mundo totalmente abierto en las próximas aventuras de Link? Los comentarios son vuestros.

Más información: DigitalTrends.