La princesa Leia aparecerá en Star Wars: Episode 9

El fallecimiento de Carrie Fisher generó muchas dudas sobre el futuro de la princesa Leia y su posible presencia en Star Wars: Episode 9. Es normal, hablamos de uno de los personajes más importantes y queridos de la franquicia, no en vano es la hija de Darth Vader, la pareja de Han Solo y la hermana de Luke Skywalker.

No hay duda de que los fans de la saga Star Wars no quieren que la princesa Leia desaparezca de la saga pero sustituir a Carrie Fisher por otra actriz no es en absoluto buena idea, y utilizar gráficos generados por ordenador (CG) tampoco se ha visto con buenos ojos por sus seguidores más acérrimos.

¿Qué opciones quedan entonces? Pues según ha confirmado Tod Fisher, hermano de Carrie Fisher, Disney tiene la intención de utilizar material ya rodado para que la princesa Leia pueda estar presente en Star Wars: Episode 9, y de la manera más natural y realista posible.

Es una noticia oficial y está totalmente confirmada, ya que tanto Tod Fisher como Billie Lourd, hija de la actriz, han cedido los derechos de imagen necesarios para que Disney pueda utilizar todo el material que posee y asegurar así la participación de la princesa Leia en la que será la última entrega de Star Wars.

Os recordamos que Star Wars: Episode 9 es un proyecto confirmado pero que todavía no se encuentra en desarrollo. Primero se producirá el estreno de Star Wars: Episodio VIII: Los Últimos Jedi, que está fijado para el 15 de diciembre en Estados Unidos, y en 2018 empezará la producción del último episodio.

Esto quiere decir que su estreno no se producirá hasta mayo de 2019, según indican las últimas informaciones.

¿Os parece buena idea recurrir a esta técnica para devolver a la princesa Leia a la gran pantalla o creéis que deberían haber apostado por CG?

