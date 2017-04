Lincoln Chauffeur, alternativa a Uber para personas ricas

Uber se encuentra en una gran vorágine de polémicas que no le están poniendo las cosas nada fáciles, de hecho Italia quiere prohibir su actividad en el país de forma definitiva. Sin embargo esta situación no ha frenado la llegada de Lincoln Chauffeur, una alternativa a Uber que ha sido pensada especialmente para gente adinerada.

Sí, habéis acertado, el nombre no es casualidad ya que se trata de un servicio que está siendo ofrecido por el conocido fabricante de automóviles de lujo y que presenta una serie de particularidades interesantes, entre las que destacan las siguientes:

Limitado a los poseedores de un coche Lincoln, que podrán alquilar un chófer.

El chófer irá al destino que le indiquemos y conducirá por nosotros a donde queramos.

Puede dejarnos y esperarnos, volver directamente a casa para dejar el coche y marcharse o recogernos a una hora determinada.

También puede llevar a cabo tareas sencillas como repostar combustible.

Es importante tener en cuenta que se trata de un servicio en el que se paga por horas y no, no es para nada económico, pero ofrece un valor claro por la confianza que ofrece la marca Lincoln y por el hecho de que según la firma cada chófer estará contratado por la propia compañía y no dependerán de terceros, como ocurre con Uber.

De momento el servicio Lincoln Chauffeur está limitado a Miami y no creemos que vaya a salir de Estados Unidos, pero es muy curioso y podría servir de inspiración a otras marcas de coches de lujo.

¿Os pica la curiosidad el tema del precio? Pues 30 dólares la hora, unos 28 euros.

Más información: Autoblog.