Bethesda confirma que lanzará una demo de Prey

Buenas noticias a medias, Bethesda ha confirmado oficialmente que tiene pensado liberar una demo de Prey para el próximo 27 de abril, y que la misma llegará tanto a Xbox One como a PS4, pero no estará disponible en PC.

Decimos que es una buena noticia a medias por una razón muy sencilla, y es que nos da la posibilidad de probar uno de los juegos más esperados del momento pero se limita a consolas, lo que significa que no podremos ver si los chicos de Arkane Studios han cumplido sus promesas en lo que a optimización se refiere.

Por si alguien duda de la importancia que tiene esto recordamos el enorme patinazo que dieron con Dishonored 2, un juego que llegó a compatibles tan roto que ni siquiera un GTX 1080 era capaz de moverlo en 1080p con calidad máxima manteniendo 60 FPS fijos.

Arkane Studios asumió su culpa, explicó que los problemas se produjeron por haber utilizado una versión modificada del id Tech 5 con la que no estaban del todo familiarizados, y lograron mejorar bastante la situación con el lanzamiento de varios parches.

Con ese panorama podemos entender a la perfección porqué nos cuesta similar que vayan a lanzar una demo que no sea multiplataforma. Esa demo de Prey en PC les habría permitido demostrar que el juego está bien optimizado y que no han repetido los errores de Dishonored 2, así que es sin duda una ocasión perdida que no nos deja buenas sensaciones.

Os recordamos que Prey utiliza el motor gráfico CryEngine, una plataforma muy conocida y utilizada que no debería darles problema alguno en la adaptación del mismo a PC.

El lanzamiento de Prey está marcado para el 5 de mayo en Xbox One, PS4 y PC. Estos son los requisitos para la versión de compatibles:

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 2400 o FX 8320.

8 GB de RAM.

GeForce GTX 670 o Radeon HD 7870 con 2 GB.

55 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i7 3770 o FX 8350.

8 GB de RAM.

GeForce GTX 970 o Radeon R9 290 con 4 GB.

55 GB de espacio libre.

Más información: Neowin.