Microsoft cierra la vía de actualización de Windows Phone 8.1 a Windows 10 Mobile

El gigante de Redmond ha decidido poner punto y final a una de las vías de actualización de Windows Phone 8.1 a Windows 10 Mobile más utilizadas actualmente, la que ofrecía la aplicación Windows Advisor.

Dicha aplicación sigue estando disponible de forma oficial en la tienda de aplicaciones de Microsoft, pero cuando intentamos llevar a cabo una actualización de Windows Phone 8.1 a Windows 10 Mobile simplemente no funciona, un hecho que los chicos de Neowin han podido confirmar utilizando terminales como el Lumia Icon, el Lumia 1520 y el Lumia 640.

Ninguno de ellos ha funcionado, y resulta interesante ya que el Lumia 640 es uno de los terminales que todavía tiene soporte oficial por parte de Microsoft, no en vano está confirmado que recibirá la actualización Creators Update el próximo 25 de abril.

Los archivos ISO que están disponibles a través de Windows Device Recovery Tool tampoco han sido actualizados, así que ahora mismo la única vía real de actualización oficial para pasar de Windows Phone 8.1 a Windows 10 Mobile es la aplicación dedicada al canal Windows Insider.

Una vez que actualicemos el terminal podremos seleccionar el anillo en el que queremos quedarnos, así que no debemos preocuparnos por la posibilidad de quedar expuestos a recibir actualizaciones que todavía no presenten una estabilidad mínima ya que podemos elegir libremente.

No está confirmado oficialmente pero parece que Microsoft está limitando considerablemente el soporte a los terminales Lumia más antiguos, así que si tenéis uno de ellos y todavía no habéis tomado la decisión de actualizar a Windows 10 Mobile os recomendamos que no os lo penséis mucho, más que nada porque cabe la posibilidad de que al final se acaben cerrando todas las puertas y de que lleguéis tarde.

Más información: Neowin.