Habrá Nintendo Switch Mini en 2018, dicen los analistas

La firma Bank Citigroup, dedicada a los análisis de mercado y a la inversión, nos ha dejado una interesante predicción en la que aseguran que veremos una Nintendo Switch Mini en 2018, y nos dejan una explicación bastante interesante de los motivos que llevarían a la gran N a lanzar dicha versión.

Lo primero que nos viene a la cabeza es pensar en las mismas pautas que sigue por ejemplo Sony con cada versión Slim de su consola de sobremesa, reducir el tamaño y pulir y mejorar el diseño y la distribución interna de componentes.

Desde esa perspectiva vemos que tiene sentido la idea de una Nintendo Switch Mini, pero es argumentación se refuerza con otra idea interesante, y es que aunque la nueva consola de la gran N está diseñada para funcionar como portátil Bank Citigroup cree que es demasiado pesada y grande para los niños, así que una versión de menor tamaño podría ayudar a la firma nipona a llegar también a los más pequeños.

No podemos dar una confianza plena a esta información pero volvemos a lo que hemos dicho anteriormente, y es que en efecto tiene mucho sentido y en principio no hay nada que nos lleve a pensar que no podría acabar por cumplirse.

Junto a esa predicción la firma Bank Citigroup también ha comentado que esperan que Nintendo Switch haya vendido unos 25,7 millones de unidades desde su lanzamiento hasta marzo de 2019, y que en un año Nintendo Switch Mini podría vender 6,7 millones de unidades.

