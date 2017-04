Star Wars Battlefront 2 anunciado oficialmente, todo lo que debes saber

Se ha hecho de rogar pero por fin es oficial, Star Wars Battlefront 2 ha sido confirmado oficialmente y ya tenemos algunos detalles importantes acompañados de una fecha de lanzamiento, el 17 de noviembre de este mismo año.

Al igual que ocurrió con la primera entrega Star Wars Battlefront 2 llegará a Xbox One, PS4 y PC, lo que significa que será un lanzamiento multiplataforma y que por tanto los requisitos deberían ser prácticamente idénticos a los del original.

Está confirmado que el juego contará con una gran cantidad de héroes pertenecientes a prácticamente todas las eras de la franquicia (precuela, universo clásico y universo expandido), y que tendrá lugar en una franja de 30 años entre lo ocurrido en las películas Episode VI: Return of the Jedi y Episode VII: The Force Awakens.

El modo historia será narrado a través de los ojos de Iden Versio, un comandante de las fuerzas especiales del Imperio, y tendrá lugar en el universo expandido. Durante la campaña también podremos jugar con otros personajes como Luke Skywalker y Kylo Ren.

Por lo que respecta a la jugabilidad sabemos que el modo multijugador permitirá la participación de hasta 40 jugadores, que habrá combates espaciales a gran escala, que podría contar con micropagos integrados y que ofrecerá un modo multijugador local a pantalla partida para dos personas.

Antes de terminar os dejo los requisitos mínimos y recomendados que tiene Star Wars Battlefront en PC, ya que los de Star Wars Battlefront 2 deberían ser prácticamente idénticos.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits,

CPU Intel Core i3 6300T o equivalente. Un AMD FX serie 4300 debería cumplir.

8 GB de RAM.

40 GB de HDD.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7850 de 2 GB.

Conexión de 512 Kbps.

Requisitos recomendados:

Windows 10 de 64 bits,

CPU Intel Core i5 6600 o equivalente. Un AMD FX serie 8300 debería cumplir como recomendado.

16 GB de RAM.

40 GB de HDD.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o AMD Radeon R9 290 de 4 GB.

