Ya han empezado a llegar las primeras unidades del nuevo tope de gama de Samsung a aquellos que reservaron el terminal pero parece que el despliegue inicial está siendo accidentado, ya que algunos Galaxy S8 presentan un tono rojizo en la pantalla que no se mejora ni siquiera accediendo a los ajustes de color del dispositivo.

Esto quiere decir que no se trata de un problema derivado de la configuración del mismo, sino que estamos ante algo que podría tener su origen a nivel de hardware. Si se confirma que es un problema a nivel interno y que no tiene nada que ver con el software seria sin duda una mala noticia para el gigante surcoreano, aunque en cualquier caso no llegaría a ser tan grave como lo ocurrido con el Galaxy Note 7 y las baterías y bastaría una simple sustitución de los terminales afectados para resolver el entuerto.

No sabemos cuántas unidades afectadas habrá en total, y de hecho no merece la pena empezar a hacer números hasta que no haya una mayor cantidad de unidades en el mercado, pero lo cierto es que de momento parece un problema aislado ya que ese tono rojizo en la pantalla sólo se ha identificado en algunos Galaxy S8 de la primera hornada de precompras que ha sido enviada.

Seguiremos este tema para ver cómo evoluciona, aunque Samsung ya ha reaccionado y ha emitido un comunicado oficial en el que indica que es algo que se puede solucionar a través de la configuración de color del terminal, algo que como ya dijimos no ha funcionado en todos los casos y que por tanto nos lleva a pensar que debe haber algo más.

Como ya hemos dicho en otros artículos la firma surcoreana necesita que su nuevo smartphone tope de gama tenga un lanzamiento óptimo y que se muestre totalmente libre de problemas, así que podemos decir que aunque lo ocurrido no ha sido especialmente grave tampoco ha permitido a Samsung empezar con buen pie.

