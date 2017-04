Sigue la polémica entre el autor de The Witcher y CD Projekt RED

El autor de The Witcher (la novela) ha alimentado recientemente una fuerte polémica con CD Projekt RED, responsables de los juegos que todos conocemos, propiciando una escena en la que encontramos opiniones enfrentadas.

Andrzej Sapkowski, autor de The Witcher en su formato literario, ha comentado que “fue estúpido” al vender los derechos de su obra a CD Projekt RED, ya que aunque no tiene nada en contra de los videojuegos siente que éstos han “spoileado” su obra y que han afectado negativamente a sus ventas.

Cada uno es libre de expresar su opinión, pero en este caso concreto tenemos sensaciones enfrentadas. Estamos de acuerdo en que un juego o una película que cuide la profundidad de la historia puede llegar a revelar detalles importantes de aquellas obras en las que se inspiran, pero The Witcher como obra literaria debe mucho a los videojuegos que salieron de ella, ya que contribuyeron a darle una popularidad con la que el propio Sapkowski no habría podido ni siquiera soñar.

¿Os parece exagerado? Conozco a bastante gente que no ha jugado a los juegos pero que se ha leído los libros al oír hablar de aquellos, y a otros que han jugado a éstos pero no tenían ni idea de que existían los libros. Ahora preguntaos cuánta gente sabe que existen los libros y desconoce la existencia de los videojuegos.

El caso es que parece que no somos los únicos que vemos una polémica innecesaria, ya que Dmitry Glukhovsky, autor de Metro 2033 (la novela que inspiró el juego homónimo), ha tenido la ocasión de expresar su opinión sobre este tema y ha sido contundente.

En una entrevista ha calificado a Andrzej Sapkowski de “arrogante” y ha indicado que sin los videojuegos de The Witcher su obra no habría tenido ni de broma el reconocimiento internacional del que goza hoy. Como no podía ser de otra forma ha puesto su propio caso de ejemplo, y ha reconocido que el videojuego de Metro 2033 le ayudó mucho.

Es un tema interesante con posturas enfrentadas, así que os invito a opinar en los comentarios.

