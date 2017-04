“Los videojuegos han hecho que venda menos libros” afirma el creador de The Witcher

¿Pueden los videojuegos ayudar a vender libros? El creador del universo The Witcher, Andrzej Sapkowski, se ha mostrado muy duro con los títulos basados en sus personajes, despreciando sus cualidades como medio narrativo y asegurando que ha perjudicado a las ventas de sus novelas.

El escritor polaco también arremete contra CD Projekt, desarrolladora de la franquicia y propietaria de los derechos, a la que acusa de fomentar la idea que sus novelas son populares a raíz del lanzamiento de los videjuegos, y no al revés. Esta afirmación, que puede ser cierta en algunos países, no es válida en España, donde la primera novela llegó meses después del lanzamiento de The Witcher, en 2006.

Para Sapkowski, la mayoría de la gente que se acerca al videojuego lo hace tras haber leído alguna de sus novelas, si bien es lo suficientemente cauto para no aventurarse a dar números. Además, reconoce que permite las adaptaciones por dinero, al tiempo que asegura que “están estropeando su mercado”. Sin duda, esto complica una posible adaptación de las aventuras de Geralt de Rivia a la gran pantalla.

Más allá del debate, resulta poco menos que una locura dudar de la calidad creada por CD Projekt; no solo resultan un complemento perfecto para la serie de novelas (también excelente, si os gusta la literatura fantástica) sino que amplia el universo con tanta coherencia como mimo por los detalles. Y vosotros… ¿cómo descubristéis The Witcher? ¿os ha animado el juego a leer alguna novela o ha sido al revés?

Entrevista completa| Vice