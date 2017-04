Nintendo prepara una Super Nintendo Mini Classic

Hace poco os dimos una mala noticia que hoy podemos compensar (y de qué manera) con una muy buena, ya que según fuentes muy fiables la gran N está trabajando en una Super Nintendo Mini Classic que llegará al mercado este mismo año, concretamente en navidades.

De momento la información es muy escasa así que no sabemos si la firma nipona seguirá el mismo patrón que vimos en la NES Mini Classic o si introducirá novedades importantes, aunque francamente nos gustaría más lo segundo.

Decimos esto porque la NES Mini Classic llegó al mercado con tres grandes problemas que se deberían evitar en esa Super Nintendo Mini Classic:

Limitación a 30 juegos preinstalados.

Cables de los mandos muy cortos.

Suministro muy limitado.

Por lo demás la calidad de la emulación y los materiales rozaron la perfección, así que esperamos que eso sí se mantenga en esa versión especial del “cerebro de la bestia”, nombre popular que recibió la 16 bits de Nintendo en la década de los noventa.

Otro tema importante será el precio y los juegos preinstalados. Estoy casi seguro de que la Super Nintendo Mini Classic será más cara que la NES Mini Classic y que probablemente acabará rondando los 100 euros.

Con respecto a los juegos es evidente que hay algunos que estarán sí o sí, como Super Mario World, Donkey Kong Country y The Legend of Zelda: A Link to the Past, pero no es imposible adivinar todos los que podría incluir Nintendo si mantiene el catálogo de 30 títulos preinstalados como hizo con la NES Mini Classic.

A pesar de todo se me ocurren algunos que no deberían faltar, como Super Street Fighter 2, Super Castlevania IV, Castlevania: Vampire Kiss, Super Metroid, Super Ghouls ‘n Ghosts y Secret of Mana.

Y a vosotros, ¿qué títulos os gustaría ver en esa versión mini de Super Nintendo?

Más información: Neowin.