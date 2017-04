Consigue Saints Row 2 totalmente gratis, y sin DRM

Los chicos de Good Old Games han vuelto dar la campana con otro loable acto de generosidad, ya que están ofreciendo Saints Row 2 totalmente gratis y sin DRM a través de su tienda oficial de juegos en formato digital.

Sí habéis leído bien, gratis y sin DRM y no, no hay que hacer ninguna compra y tampoco hay ninguna “trampa”. Lo único que necesitamos para hacernos con el juego es tener una cuenta en Good Old Games, un paso que sólo nos llevará unos minutos si no contamos ya con una.

Esta promoción estará disponible durante las próximas 42 horas (poco menos de dos días), así que aunque no os lo penséis demasiado por si se os acaba pasando y os quedáis sin él.

Para los que no conozcan esta franquicia acompañamos un vídeo en el que podéis ver cómo es Saints Row 2, un juego tipo “sandbox” que se inspira directamente en la franquicia GTA aunque tiene un estilo propio y mucho más gamberro.

Si os gusta el juego os recuerdo que en Good Old Games han puesto toda la saga en oferta y que podéis haceros con Saints Row 4, la última entrega lanzada hasta la fecha, por apenas 4,99 euros.

Antes de terminar os dejo los requisitos que necesitáis para poder moverlo:

Requisitos mínimos

Windows XP.

CPU de doble núcleo a 2 GHz.

1 GB de RAM.

GeForce 7300 GT o Radeon X1300 con 128 MB de VRAM.

15 GB de HDD.

Requisitos recomendados