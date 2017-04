Qualcomm anuncia equipos ARM con Windows 10 en el último trimestre

Los primeros equipos ARM con Windows 10 estarán disponibles en el cuarto trimestre de 2017, de acuerdo con el anuncio del CEO de Qualcomm, Steve Mollenkopf, realizado en la presentación de resultados trimestrales.

Microsoft soltó una bomba en la pasada feria WinHEC 2016. Soporte completo para ARM en Windows 10 y emulación de aplicaciones x86, con las soluciones Snapdragon de Qualcomm como las primeras soportadas.

Microsoft soporta desde hace mucho tiempo la arquitectura RISC de ARM. La gran novedad es la posibilidad de ejecutar tanto aplicaciones universales (UWP), como las x86, Para entendernos, las Win32 de toda la vida en escritorios Windows, gracias a un emulador basado en el proyecto JIT x86-to-ARM que bajo el nombre en clave “Cobalto” y con una tecnología de nombre “CHPE”, Microsoft llevaría desarrollando desde 2013.

Hay dudas sobre el “coste” de esa emulación especialmente en términos de rendimiento, pero no podremos saberlo hasta que los primeros equipos no lleguen al mercado. La emulación funcionará sobre los ejecutables principales de Windows como .exe y los desarrolladores no tendrán que crear código adicional para que sus aplicaciones funcionen sobre los equipos ARM en Windows 10.

El soporte de ARM en Windows 10 permitiría fabricar -por ejemplo- MiniPCs, tablets, o portátiles tipo Chromebook que hace tiempo usan indistintamente chips Intel y ARM y a los que claramente apunta Microsoft con este soporte. Los dispositivos utilizarán el chipset móvil Snapdragon 835 y tendrán conexión a redes de banda ancha con el módem incluido, LTE-A.

ARM con Windows 10 – Dudas

De momento no hay ningún fabricante que haya anunciado equipos ARM con Windows 10, ni Qualcomm los ha citado en su anuncio por lo que no sabemos la marca de los dispositivos que se anuncian para el cuarto trimestre. ¿Sólo Microsoft con la línea Surface?

Recuerda que MediaTek dijo no a Windows 10 sobre ARM, descartando su participación al menos en sus inicios, por ser “un proyecto arriesgado que deriva de un experimento fallido desde 2012″. en referencia al fiasco de Windows RT. Veremos. A Microsoft y a Qualcomm le va a costar posicionar esta plataforma. La industria ofrece equipos con procesadores x86 de Intel casi al mismo precio que los Chomebooks económicos y con ejecución nativa de aplicaciones, no como las emuladas que ofrece esta plataforma.

En cualquier caso será una plataforma con un nicho muy determinado. La ausencia de MediaTek la limitará aun más. Quizá el gran beneficio podría llegar a smartphones con la función Continuum. Si actualmente un smarthone con Windows Mobile únicamente puede ejecutar aplicaciones universales UWP, el soporte de ARM en Windows 10 permitirá por primera vez tener un escritorio Windows real en móviles inteligentes. Todo ello podría estrenarse en el esperado Surface Phone aunque terminales como el Elite x3 de HP podrían hacerlo una vez actualizados.