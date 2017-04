Hace cosa de unos días os dejamos este interesante rumor y vimos que efectivamente tenía sentido y que podría llegar a cumplirse, pero al final los chicos de 343 Industries han decidido poner fin a cualquier tipo de especulación y han confirmado que Halo 3 no llegará a PC.

Es una mala noticia, y no sólo por lo evidente (que Halo 3 no llegará a PC), sino por el hecho de que la querida saga que salió de la genialidad de Bungie y cayó en manos de Microsoft seguirá estando alejada del PC.

No han dado una explicación, pero se comenta que 343 Industries está trabajando a fondo en la próxima entrega de la franquicia, conocida de momento como Halo 6, y que no pueden desviar su atención lo más mínimo si quieren que el proyecto salga adelante.

Aunque no lo parezca la desarrolladora no pasa por su mejor momento, ya que Halo 5: Guardians no tuvo el éxito esperado y no terminó de gustar a los fans de la franquicia. Con esto en mente es normal que quieran romper la mala racha con el lanzamiento de Halo 6 y que para ello necesiten dedicarse al proyecto “en cuerpo y alma”.

Como no podía ser de otra forma 343 Industries está recibiendo por parte de Microsoft todo el apoyo que necesita, pero está confirmado que Halo 6 no estará terminado este año y que por tanto no será un título de lanzamiento de Xbox Scorpio, una mala noticia ya que ese tipo de juegos exclusivos son los que ayudan a vender consolas, y para muestra basta recordar lo que ocurrió con el lanzamiento de la primera Xbox y Halo: Combat Evolved.

