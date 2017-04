NVIDIA confirma las GTX 1080 y GTX 1060 con memoria mejorada

El gigante verde ha confirmado oficialmente el lanzamiento de las GTX 1080 y GTX 1060 con memoria mejorada, dos soluciones gráficas que como sabemos se caracterizan por montar chips de GDDR5X y GDDR5 a una frecuencia de trabajo mayor que las versiones estándar actuales.

Hablamos de un cambio muy pequeño que os vamos a explicar a continuación con una comparativa directa:

GTX 1080 estándar: 8 GB de GDDR5X a 10 GHz – GTX 1080 mejorada: 8 GB de GDDR5X a 11 GHz.

GTX 1060 estándar: 6 GB de GDDR5 a 8 GHz – GTX 1060 mejorada: 6 GB de GDDR5 a 9 GHz.

Como vemos la diferencia es que funcionan a 1 GHz en la memoria, lo que se traduce en un incremento del ancho de banda de 32 GB/s en la GTX 1080 y 24 GB/s en la GTX 1060 (esa disparidad se debe al bus de memoria, que es de 256 bits en la primera y de 192 bits en la segunda).

La diferencia de rendimiento existe pero es mínima, ya que en los primeros análisis hemos podido ver que ronda cifras medias de un 4%, así que si la diferencia de precio de estas versiones “plus” acaba siendo muy grande comparadas con las versiones estándar podemos decir no tendrán un buen valor calidad-precio.

Como ya os hemos dicho en MuyCanal los primeros modelos que hemos podido ver son casi 30 euros más caros que las versiones “normales”, pero no podemos descartar que otros ensambladores acaben lanzando soluciones con precios distintos, tanto para bien como para mal.

Por lo demás estas GTX 1080 y GTX 1060 con memoria mejorada mantienen todas y cada una de las especificaciones de las variantes estándar que todos conocemos, tanto a nivel de shaders como de unidades de textura, unidades de rasterizado y bus de memoria.

El lanzamiento de las GTX 1080 Plus y GTX 1060 Plus ha sido la respuesta de NVIDIA a las nuevas RX 500 de AMD, una generación que como sabemos mantiene la base de las RX 400, aunque incorpora modelos nuevos que no habíamos visto en esa generación, como las RX 560 y las RX 550.