Confirmados los juegos gratis de Games with Gold para mayo

Microsoft ha confirmado los juegos gratis de Games with Gold para el próximo mes de mayo, una promoción muy interesante en la que como sabemos podemos conseguir una selección de títulos para Xbox One y Xbox 360 sin ningún tipo de coste.

Se mantiene el requisito habitual, lo que significa que para poder hacernos con los juegos gratis de Games with Gold debemos contar con una suscripción activa de Xbox Live Gold, y en el caso de Xbox One mantenerla ya que de lo contrario no podremos seguir jugando a los que hayamos conseguido por esta vía.

Como de costumbre os dejo un resumen con los juegos que se podrán conseguir en cada plataforma y el plazo en el que estarán disponibles:

Xbox One:

Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut: Disponible del 1 al 31 de mayo.

Disponible del 1 al 31 de mayo. Lara Croft and the Temple of Osiris: Disponible del 16 de mayo al 15 de junio.

Xbox 360:

Star Wars: The Force Unleashed II: Disponible del 1 al 15 de mayo.

Disponible del 1 al 15 de mayo. Lego Star Wars: TCS: Disponible del 16 al 31 de mayo.

Los dos juegos de Xbox 360 son retrocompatibles con Xbox One, así que de nuevo los usuarios de la consola de nueva generación de Microsoft se llevarán cuatro juegos en este nuevo Games with Gold.

Os recordamos que todavía está activo el Games with Gold de abril, y que hay juegos muy interesantes para reclamar.