Breath of the NES, un tributo a Breath of the Wild en 2D

Lo que vemos en el vídeo se llama Breath of the NES, un interesante tributo al juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild en 2D que está siendo desarrollado de forma oficiosa, y que no nos extrañaría nada que acabara en el punto de mira de Nintendo.

No sabemos cuánto tiempo tardará la compañía nipona en enviar una orden de “cese y desistimiento” para que su desarrollador, Winter Drake, abandone el proyecto, pero de momento el mismo sigue en pie y lo cierto es que los resultados que ha conseguido son muy buenos.

Como podemos ver la idea base sobre la que se apoya Breath of the NES es recrear todas las claves de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en un juego 2D, que a su vez mantiene un acabado gráfico cercano a la consola de 8 bits de Nintendo.

Decimos cercano porque es evidente que Breath of the NES tiene una calidad gráfica muy superior a la que se podía conseguir en la veterana consola de Nintendo, aunque el desarrollo, la jugabilidad y la esencia de aquella se ha mantenido a la perfección.

Este proyecto nació tras conocerse que la gran N había utilizado una variante plana de The Legend of Zelda: Breath of the Wild para desarrollar lo que serían los pilares básicos del juego de Nintendo Switch y de Wii U, algo sobre lo que ya os hablamos en esta noticia, y de momento cuenta con una demo disponible de forma gratuita para PC.

En ella disfrutamos de la jugabilidad del Zelda clásico de NES, pero tenemos una mayor libertad de acción, ya que podemos talar árboles, conseguir comida, aprovechar las físicas a nuestro favor e incluso disparar flechas para acabar con nuestros enemigos.

¿Y qué pasará si Nintendo decide pedir la cancelación del proyecto? Winter Drake asegura que si eso llegase a ocurrir lo adaptaría para esquivar una posible demanda de la gran N.

