Consumer Reports confirma el tono rojizo de la pantalla del Galaxy S8

Si tuviéramos que destacar una característica del nuevo smartphone tope de gama de Samsung lo tendríamos bastante claro, ya que el valor más interesante lo encontramos en la pantalla del Galaxy S8.

Como sabemos dicho terminal monta un panel SuperAMOLED de 5,8 pulgadas con resolución de 2.960 x 1.440 píxeles, dato que al principio suena extraño pero que podemos entender a la perfección una vez que vemos que tiene formato de 18:9 y que cubre casi todo el frontal del smartphone.

Sin embargo como ya os contamos en esta noticia algunas unidades han venido con un problema que hace que la pantalla del Galaxy S8 presente un tono rojizo. La propia Samsung dijo que era algo que se podía solucionar a través de los ajustes de color del terminal, pero poco después decidió profundizar en esta cuestión y confirmó que tiene pensado lanzar una actualización de software que resolverá totalmente el problema.

No sabemos si se trata de una cuestión de hardware o de software, aunque las primeras informaciones apuntaban a que podría ser un problema derivado del nuevo proceso de fabricación de los paneles AMOLED de Samsung, que se caracterizan por utilizar dos subpíxeles (rojo-verde y azul-verde) en lugar de los clásicos azul, rojo y verde.

El caso es que Consumer Reports ha tenido la ocasión de probar ocho unidades del Galaxy S8 (cuatro del modelo estándar y cuatro del “plus”), y ha confirmado que efectivamente el problema existe, ya que la mitad de las unidades que ha recibido presentan ese tintado rojizo en la pantalla.

No obstante resulta muy llamativo ver que dicho medio no sólo no ha criticado ese problema, sino que ha llegado a decir que las imágenes con esa pantalla “rojiza” se ven más naturales y atractivas, y que no es algo que te vaya a hacer devolver el terminal para recuperar tu dinero.

Todo eso está muy bien, de hecho somos de los primeros que tenemos claro que el Galaxy S8 es un smartphone verdaderamente rompedor y que está llamado a convertirse en un objeto de deseo, pero no resulta serio que un medio como Consumer Reports haga ese tipo de comentarios ante un defecto claro en un producto de más de 800 euros.

