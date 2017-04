Usuarios del Galaxy S8+ tienen problemas con la carga inalámbrica

El lanzamiento del nuevo tope de gama del gigante surcoreano está siendo un poco accidentado, ya que a los problemas de tintado rojo hay que sumar los que están teniendo algunos usuarios con sus Galaxy S8+ y la función de recarga inalámbrica.

La cosa es muy sencilla, algunos de los que han recibido ya su Galaxy S8+ ha comentado que al utilizar el adaptador Wireless Charging Pad oficial de Samsung se producen problemas que afectan a la carga de la batería.

De momento se han identificado dos problemas concretos. El primero hace que el terminal se cargue con demasiada lentitud, y el segundo simplemente impide que el smartphone llegue a cargarse por completo.

Se desconoce el número concreto de usuarios que se han visto afectados por estos problemas, así que no podemos determinar la importancia real ni el alcance de los mismos, pero en cualquier caso es algo a tener en cuenta ya que aunque no es algo nuevo la recarga inalámbrica se mantiene como una de las características más básicas y populares de la gama Galaxy.

Samsung todavía no ha hecho ningún comentario oficial al respecto así que no podemos concretar nada más allá de lo dicho. Sin embargo lo que sí podemos sacar en claro es que el debut del Galaxy S8 no ha estado exento de problemas.

En caso de que se confirme que los problemas de recarga inalámbrica tienen una cierta extensión habrá que ver si es algo que tiene su origen en el hardware o en el software, aunque imaginamos que lo más probable es que se deba a lo segundo.

Más información: GSMArena.