Consigue gratis The Witcher: Enhanced Edition para PC y Mac

Arstechnica ha anunciado una alianza con Good Old Games que según dicen nos dará sorpresas en los próximos meses. No han concretado nada de momento, pero están ofreciendo The Witcher: Enhanced Edition de manera totalmente gratuita, así que no hemos querido dejar pasar esta oportunidad y obviamente lo hemos compartido con vosotros.

Como su propio nombre indica The Witcher: Enhanced Edition es una versión mejorada de la primera entrega de la conocida franquicia que está disponible para PC y Mac. En efecto, es el punto de partida de la trilogía que cuenta las aventuras y desventuras del brujo Geralt de Rivia.

El juego tiene unos cuantos años a sus espaldas, algo que obviamente se deja notar en el apartado gráfico, ya que queda muy por detrás de lo que vimos en The Witcher 2: Assassin´s of Kings, pero esto tiene una contrapartida positiva y es que funciona a la perfección en casi cualquier PC puesto que sus requisitos son muy modestos.

A pesar de todo el tiempo que ha pasado y de que su acabado técnico es bastante “arcaico” para los tiempos que corren The Witcher: Enhanced Edition mantiene todo su encanto y es muy recomendable, sobre todo si os gusta la saga pero no pudisteis jugar al original en su momento.

Para haceros con él sólo tenéis que entrar en este enlace y hacer click en “claim a code”. Es importante tener en cuenta que necesitáis una cuenta en Arstechnica, pero es gratis y no os llevará más de unos minutos. La promoción sólo estará activa durante dos días, así que no os lo penséis demasiado.

Antes de terminar os dejo los requisitos de The Witcher: Enhanced Edition: