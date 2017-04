Samsung y LG trabajan para conseguir pantallas “Edge” en sus cuatro lados

Una nueva información asegura que Samsung y LG están trabajando en la que podría ser la próxima gran revolución en el sector smartphone, una pantalla que llevaría el concepto “Edge” a los cuatro lados de la misma. Os lo explicamos.

Los terminales con pantallas “Edge” de Samsung destacan por haber eliminado los bordes de los laterales del terminal, eso es alto que todos tenemos claro. Pues bien, el nuevo plan de Samsung y LG es llevar ese concepto también a la parte superior e inferior de la pantalla del smartphone.

Con ese panel “Edge” de cuatro lados sería posible crear por fin un terminal totalmente sin bordes que sería todo pantalla.

¿Tiene sentido esta información?

Francamente sí, ya que como hemos podido ver este año la gran innovación ha venido dada por un incremento en el factor de forma de las pantallas en terminales como el Galaxy S8 y el LG G6, los cuales “bebieron” del concepto que introdujo antes el Xiaomi Mi MIX.

Con esto en mente es perfectamente creíble la idea de que el próximo gran salto esté en esa pantalla sin bordes en sus cuatro lados, aunque debemos tener en cuenta que es un componente complicado y que su introducción en smartphones comerciales estaría todavía muy lejos.

Decimos esto no sólo por el tema de dosificar la innovación que ya hemos comentado en noticias anteriores, sino porque según la fuente de la noticia esas pantallas sin bordes tienen problemas con la respuesta táctil derivados del proceso actual de laminado que se utiliza para protegerlas.

Esto quiere decir que en las esquinas de esas pantallas hay un punto en el que no funcional la interfaz táctil, una situación complicada cuya única salida es la utilización de un nuevo proceso de laminado.

No, no veremos un iPhone 8 todo pantalla ni tampoco un Galaxy S9 de ese tipo, de hecho lo más probable es que este tipo de componente no esté totalmente preparado hasta dentro de dos o tres generaciones, como pronto.

