Acer Aspire Switch 3, un “Surface” económico con Apollo Lake

Aspire Switch 3 Pro es un “2 en 1” actualizado a la plataforma Apollo Lake de Intel (la variante de bajo consumo de los Kaby Lake), que Acer va a comercializar en breve de acuerdo con una exclusiva de Tabletmonkey.

Aspire Switch 3 tiene el mismo diseño básico que otros híbridos de la forma taiwanesa, como el Switch Alpha 12, del que mantendría su pantalla multitáctil de 12 pulgadas con digitalizador activo, soporte para lápiz óptico Acer Pen y una resolución nativa de 2160 x 1440 píxeles.

El chasis de aluminio tendría un soporte trasero en U para colocarlo en varias posiciones y como otros detachables se conecta mediante un sistema magnético a una base con teclado y touchpad para usos como ultraportátil.

El Aspire Switch 3 utilizaría un procesador Pentium N4200 “Apollo Lake”, con cuatro núcleos de procesamiento y un consumo TDP de solo 6 vatios, que permitie utilizar un sistema de refrigeración pasivo sin molestos ventiladores, Acer LiquidLoop.

Su capacidad de almacenamiento base sería de 64 Gbytes. No se menciona la cantidad de memoria (suponemos 4 GB mínimo). Sí cuenta con el nuevo puerto USB tipo C y USB 3.0, conectividad Wi-Fi 802.11ac con doble banda 2×2 MU-MIMO y Bluetooth 4.0. También equipa doble cámara, aunque no sabemos si se podrá montar una RealSense 3D de Intel como la de su hermano mayor. Con este procesador de bajo voltaje, la autonomía debe mejorar por encima de las 8 horas de su predecesor.

Preinstala Windows 10 Pro y se habla de un precio en la barrera de los 600 dólares. No está nada mal para sus características y la inclusión de la base con teclado y el lápiz óptico. Mañana celebra Acer en Nueva York su evento anual. deberíamos verlo allí. Ya te contamos.