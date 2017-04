Cemu 1.7.3d permite abrir un cofre bloqueado en The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es ya uno de los mejores juegos de toda la historia, eso no admite discusión, pero tampoco significa que sea perfecto ni que esté libre de errores, como demuestra por ejemplo un cofre bloqueado que despertó la curiosidad de muchos jugadores.

Dicho cofre no es encuentra en una localización problemática o de difícil acceso, pero el hecho de que resultaba imposible abrirlo debido a la colocación errónea del mismo sobre el terreno generó mucha expectación, y también muchas preguntas.

El caso es que gracias al emulador Cemu 1.7.3d ha sido posible desvelar el misterio. Como podemos ver en el vídeo dicho emulador actúa de una manera bastante particular, ya que en lugar de ajustar la colocación del cofre a una posición correcta desajusta la de Link, que queda por debajo del terreno para poder abrirlo.

¿Y qué contiene dicho cofre bloqueado? Lo podéis ver en el vídeo, aunque ya os adelantamos que a pesar de que da un objeto valioso no ha cumplido con las expectativas de los jugadores.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es un juego exclusivo de Wii U y Nintendo Switch, pero como ya os hemos contado en noticias anteriores ha sido portado al emulador Cemu, que es capaz de trabajar con títulos de Wii U.

De momento se encuentra en un estado bastante “bueno” ya que se puede jugar con una fluidez aceptable, aunque los responsables del emulador siguen trabajando para mejorar la experiencia a través de una mayor optimización.

Más información: Kotaku.