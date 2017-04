La actualización AGESA 1004a para RYZEN ya está disponible

Ya os lo adelantamos en su momento y por fin podemos confirmar que la actualización de microcódigo AGESA 1004a ha sido implementada por los principales fabricantes de placas base, aunque debemos tener en cuenta que no todos la han liberado al mismo tiempo.

En este sentido podemos poner como ejemplo directo a GIGABYTE, ya que la AORUS GA-AX370-Gaming 5 que utilizamos en nuestro análisis de los procesadores RYZEN 7 1800X, 1700X y 1700 recibió esta actualización el pasado día 10 de abril, mientras que otros fabricantes han tardado varios días en llevarla a algunos de sus productos.

Con todo es una buena noticia, ya que demuestra que AMD está haciendo las cosas bien y está cumpliendo los plazos marcados para ir mejorando y optimizando el soporte de su nueva generación de procesadores de alto rendimiento.

Os recordamos que la actualización de microcódigo AGESA 1004a se implementa a través de una actualización de la BIOS de nuestra placa base, así que tenéis que acudir a la web oficial de vuestro modelo concreto y descargar esa actualización.

Una vez descargada la guardáis en una unidad USB, reiniciáis el equipo y entráis en la interfaz UEFI de vuestra placa base. Desde ahí podréis actualizar seleccionando el archivo que habéis copiado previamente a esa unidad USB. Es un proceso sencillo y desde luego no debería daros problema alguno.

A continuación os dejamos un resumen con las novedades más importantes que introduce esta actualización: y también un listado de las placas base para las que está disponible:

Se ha reducido la latencia de la memoria RAM en aproximadamente 6 ns. Esto puede suponer un aumento de rendimiento con ciertas aplicaciones.

Arreglado el error del modo reposo aplicado al overclock, en el que se producía una frecuencia incorrecta en la CPU tras salir del modo reposo.

La herramienta Ryzen Master ya no requiere tener activado el Temporizador de Eventos de Alta Precisión (HPET).

Para terminar os dejamos un listado con las placas base que ya tienen disponible una actualización de BIOS que incluye el nuevo microcódigo AGESA 1004a:

MSI:

B350 Tomahawk 7A34v13

B350 PCMate 7A34vA2

B350M Mortar 7A37v12

B350M Mortar Arctic 7A37vA2

B350M Bazooka 7A38v12

B350M Gaming Pro 7A39v24

X370 Gaming Pro Carbon 7A32v13

X370 XPower Gaming Titanium 7A31v14

X370 Krait Gaming 1.1

X370 SLI Plus 3.1

Gigabyte:

AX370-Gaming K7 F3

AX370-Gaming 5 F5

AX370-Gaming K5 F2

AB350-Gaming 3 F6

AB350M-Gaming 3 F4

GA-AB350-Gaming F4

ASRock:

Fatal1ty X370 Professional Gaming 2.00

X370 Taichi 2.00

Fatal1ty X370 Gaming K4 – 2.20

Changes:

04/26/2017_2.20: Update Agesa Version string “SummitPI-AM4 1.0.0.4a”

X370 Killer SLI/a – 2.30

Changes:

04/26/2017_2.30: Update Agesa Version string “SummitPI-AM4 1.0.0.4a”

Fatal1ty AB350 Gaming K4 – 2.50

Changes:

04/26/2017_2.50: Update Agesa Version string “SummitPI-AM4 1.0.0.4a”

AB350 Pro4 – 2.50

Changes:

04/26/2017_2.50: Update Agesa Version string “SummitPI-AM4 1.0.0.4a”

AB350M Pro4 2.10

AB350M 2.00

ASUS:

ROG Crosshair VI Hero 1002

Prime X370-Pro 0604

Prime B350-PLUS – 0609

Changes:

04/25/2017_0609: Improve memory stability

Prime B350M-A/CSM 0604

BIOSTAR:

BIOSTAR X370GT7 X37AG412

BIOSTAR X370GT5 X37AG413

BIOSTAR B350GT5 B35AG413

Más información: TechPowerUP!