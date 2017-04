Nintendo Switch “fulminará” a Wii U en sólo un año

Las ventas de Nintendo Switch superarán a las de Wii U en sólo un año, de acuerdo con las previsiones oficiales ofrecidas por la firma japonesa. No es raro. Si unimos el desastre de Wii U a la buena recepción de la Nintendo Switch, el titular estaba cantado.

Lo importante es confirmar que “Nintendo está de vuelta” como decían los minoristas y no solo en venta de hardware sino de software. Ello va a permitir un aumento del beneficio operativo del 121% en el año fiscal que termina en marzo de 2018, según la compañía. La previsión contrasta con las pérdidas de años anteriores, en unos números rojos desconocidos en toda la historia de la firma.

Los datos oficiales de venta de Nintendo Switch confirman los buenos resultados del periodo de reservas. Desde el lanzamiento de la consola el 3 de marzo se han vendido 2.7 millones de unidades. Las previsiones de Nintendo para 2017 son de vender 10 millones de unidades, mientras que en todo el año fiscal que termina en marzo de 2018, ascenderá por encima de 13 millones de unidades.

Con los primeros datos oficiales ya podemos afirmar que Nintendo se está recuperando del fiasco de la Wii U. Eso sí, los datos de venta no alcanzan para ganar a la PS4 de Sony y además, después de la compra de la consola por los fans de la firma japonesa, está por ver que tenga el mismo éxito entre el gran grupo de jugones.

Buena parte del futuro para atraer a otros jugadores pasa por ofrecer juegos de terceros, más allá del superventas interno, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Y no sólo está Sony. Microsoft ha recuperado terreno con la Xbox One S y la Scorpio está a la vuelta de la esquina. Para rematar el círculo. El juego en PC sigue muy al alza y es un gran competidor para las consolas.