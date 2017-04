El pase de temporada de Call of Duty: World at War II no garantiza todos los DLCs

Justo ayer os mostramos el primer tráiler oficial de la próxima entrega de la conocida franquicia de Activision, un juego que promete volver a las raíces de la saga pero que sin embargo traerá una novedad nada agradable, y es que el pase de temporada de Call of Duty: World at War II ya no te garantiza el acceso a todos los contenidos descargables (DLCs) que pueda llegar a recibir.

No, no es un rumor ni es información extraída de filtraciones, se trata de algo totalmente oficial ya que aparece en la web oficial donde se puede precomprar el juego. Si entráis en este enlace veréis que la edición digital “de luxe” incluye el pase de temporada de Call of Duty: World at War II, pero en la letra pequeña de la parte inferior se indica claramente lo siguiente:

“Quienes compren el pase de temporada recibirán el contenido de Call of Duty: WWII de 2018. El contenido del pase de temporada no es definitivo, está sujeto a cambios y podría no incluir todo el contenido descargable disponible para el juego”. “El contenido del pase de temporada podría no estar disponible en todos los países, y el precio y las fechas de lanzamiento pueden variar dependiendo de la plataforma. El contenido solo podrá descargarse desde la tienda del juego; no compres por separado o se te cobrará de nuevo. El contenido del pase de temporada puede venderse por separado”.

En resumen, si gastamos por ejemplo los 99,99 euros que cuesta esa edición “de luxe” recibiremos el juego y los DLCs que se lancen en 2018, pero no se nos garantiza un número concreto y si se lanza algún contenido descargable en 2019 tendremos que pagar por él.

Obvia decir que la medida no nos gusta nada y que nos parece una terrible idea. No sé qué habrá llevado a Activision a pensar que es buena idea cobrar al usuario por el juego, por los DLCs de un año y hasta por los del próximo, pero las críticas no se han hecho esperar y puede acabar afectando negativamente a las ventas de Call of Duty: World at War II.