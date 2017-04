Elon Musk contra los atascos: túneles futuristas

A prácticamente cualquier proyecto que inicia Elon Musk le pega la etiqueta de futurista y este caso no es una excepción, aunque de llegar a verlo no será mañana. En eso trabaja ya The Boring Company, una nueva singladura del magnate sudafricano decidida a acabar con los atascos que tanto le molestan.

De hecho, todo comenzó en un atasco en el que se vio envuelto Musk a finales del año pasado. Entonces publicó un mensaje en Twitter diciendo que “el tráfico le volvía loco e iba a construir una tuneladora para empezar a cavar”, e incluso aventuró un nombre para la compañía que se encargaría del proyecto: The Boring Company.

Y nada más se supo hasta hace un par de días, cuando a un empleado de Space X se le escapó una fotografía de la criatura en Instagram. Fotografía que fue retirada inmediatamente, pero no con la suficiente premura para que no fuese copiada y se extendiera por Internet como la pólvora.

Cómo funciona el bicho no se ha visto, pero se supone que las pruebas se iniciaron en febrero en terrenos de Space X. Lo que sí se ha visto es lo que se espera conseguir, y ha sido el propio Musk quien ha dado cuenta de los detalles durante una charla TED este viernes, según indican en TechCrunch. Y no solo eso, pues también ha hecho público un vídeo de demostración del concepto de lo que persigue crear.

Todo se basa en lo que podríamos denominar como una red de túneles o pistas subterráneas inteligentes en diferentes niveles que trasladarían el vehículo largas distancias a una velocidad de 200 kilómetros por hora. En efecto, es de película de ciencia ficción y conforme veas el vídeo seguro que te acude algún título a la cabeza.

Con todo, ni Elon Musk pretende dedicarle mucha atención a The Boring Company, ni parece que esto sea factible en el corto o medio plazo. Este método de transporte del futuro tiene frente a sí más retos que los técnicos, muy especialmente cuando la intención es perforar grandes ciudades como Los Angeles. Otra cuestión es, ¿realmente hacen falta más carreteras?

Precisamente hace un par de días contamos los planes de Uber con los taxis voladores, otra de ciencia ficción pero más cercana: quieren empezar las pruebas para 2020.