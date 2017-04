Messenger Lite ya está disponible en España

Hace unos meses que Facebook presentó Messenger Lite, una versión ligera de su aplicación de mensajería instantánea dirigida a terminales Android antiguos y conexiones lentas. Su andadura comenzó en unos pocos sitios y ahora se extiende ya por 150 países, incluyendo España.

Como su nombre indica, Messenger Lite es el Messenger de Facebook en versión reducida, ideal para ahorrarse mucho de lo que consume la aplicación original. En un principio se pensó para países emergentes, donde los dispositivos pueden no estar tan a la última en hardware y software, y donde la conexiones a Internet pueden escasear más; pero se ha terminado por abrir su descarga a todo el mundo, prácticamente, y es que a nadie le amarga un dulce o que le respeten el plan de datos o la autonomía.

Si como dice David Marcus, director del servicio de mensajería de Facebook, “tienes un teléfono viejo sin mucha memoria o con un procesador limitado y quieres aprovechar para chatear rápidamente con alguno de los 1.200 millones de usuarios mensuales de Messenger, dale una oportunidad a Lite”.

Como es de esperar, Messenger Lite no cuenta con todas las características de Facebook Messenger, pero para mandar mensajes de texto, fotos y enlaces va muy bien, a juzgar por la nota media que tiene en Google Play. Desde ahí mismo la puedes descargar, con un único requisito que no debería suponerte problema, excepto si no has cambiado de móvil en los últimos siete años: Android 2.3 Gingerbread o superior.