Acer Aspire U27, un AIO con Core i7 Kaby Lake y sin ventilador

Acer ha desvelado recientemente el Aspire U27, un All In One (AIO) de 27 pulgadas con unas características nada desdeñables a pesar de ser fanless (sin ventilador).

La pantalla del Acer Aspire U27 soporta una resolución Full HD (1920×1080) y tiene un grosor de tan solo 0,5 pulgadas (1,27 centímetros), algo que se ha conseguido gracias a que no usa ventilador. En su lugar, el fabricante taiwanés ha empleado una versión del sistema de disipación LiquidLoop que fue diseñado anteriormente como disipación pasiva para tablets.

De RAM incorpora 32GB de DDR4-2400 y una CPU Intel Core i7 Kaby Lake, además de memoria Intel Optane opcional. Para el almacenamiento tiene una bahía para un disco de 2,5 pulgadas y un slot M.2 para una unidad SSD. En cuanto a otros periféricos y conectividad tiene altavoces estéreo con subwoofer, Wi-Fi 802.11ac integrada, una cámara IR para el reconocimiento facial a través de Windows Hello, una webcam de 1 megapíxel y una pantalla táctil que soporta la entrada de hasta diez dedos.

El Acer Aspire U27 tendría que estar disponible en Norteamérica a partir del mes de julio al precio de 1.099 dólares, mientras que su lanzamiento para la Eurozona se produciría en el mes de mayo y se vendería al precio de 1.299 euros.

Este AIO podría ser una interesante opción para todas aquellas personas que no dispongan de mucho espacio y quieran tener un ordenador razonablemente potente. Por otro lado, recordamos que Acer ha celebrado un evento en el cual ha mostrado una gran renovación de su catálogo de productos.

Fuente: Liliputing