¡Por fin! F-Droid se viste de Material Design

Tiendas de aplicaciones para Android alternativas a Google Play hay muchas, pero lo cierto es que la mayoría no son nada recomendables, muy especialmente si distribuyen aplicaciones o juegos de pago de manera gratuita, léase ilegal: son la mejor forma de infectar tu terminal. Sin embargo, hay honrosas excepciones como la que nos ocupa, F-Droid.

¿Qué tiene de especial F-Droid? Que se trata del mayor repositorio de aplicaciones Open Source para Android, un sistema operativo que es Open Source por dentro, pero privativo por fuera, cuando en muchos casos existen alternativas abiertas para todo tipo de aplicaciones. No hablamos de envolverte en la vestimenta del talibán del software libre y rechazar todo lo privativo, entre otras cosas porque ni tiene sentido utilizando Android, ni todas las aplicaciones privativas tienen una alternativa a su nivel. Pero no es mala idea conocer lo que aporta el mundillo del código abierto.

De hecho, F-Droid puede utilizarse como tienda de aplicaciones al uso para buscar, instalar, actualizar y desinstalar aplicaciones, pero también como simple directorio de búsqueda, para luego encontrar fácilmente lo deseado en Google Play.

Pero vayamos con la novedades que nos ocupa, y es que tras seis años de desarrollo, que se dice pronto, F-Droid por fin ha renovado su interfaz para adecuarse a los no tan nuevos tiempos, Material Design mediante. En dos imágenes, así se veía antes y así se ve ahora F-Droid.

Una diferencia notable a la vista, a pesar de que tal y como comentan en el blog oficial la estructura de la aplicación no ha variado demasiado (ahí se pueden ver muchas más capturas de cómo han quedado los distintos apartados). En definitiva, es un gustazo que F-Droid haya dejado de aparentar lo que no es, porque como tienda cuenta con más de 2.000 aplicaciones y las hay de la mejor calidad. Solo le faltaba un buen aspecto para no echar para atrás al usuario no acostumbrado.

¿Todavía no has probado F-Droid? Si quieres darle la oportunidad, es tan sencillo como entrar en f-droid.org, descargar el paquete (no lo encontrarás en Google Play) e instalarlo en tu Android, siempre que antes hayas habilitado la instalación de aplicaciones externas (Ajustes > Seguridad > Orígenes desconocidos).