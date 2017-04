Wikipedia bloqueada en Turquía tras negarse a borrar contenidos

Turquía ha bloqueado el acceso a Wikipedia este sábado, según recogen en Reuters, recurriendo a la ley que concede a las autoridades del país la capacidad de restringir contenidos considerados como obscenos o amenazantes para la seguridad nacional.

El acceso a Wikipedia fue cortado a las 8:00 horas del horario local el día de ayer (sábado 29 de abril de 2017) según el grupo de monitorización Turkey Blocks, un proyecto creado para identificar y validar la censura masiva que Turquía aplica en Internet. Este proyecto también ha confirmado la presencia de filtros para restringir los contenidos accesibles desde el país.

Según la agencia estatal Anadolu Agency, el Ministerio de Transportes, Asuntos Marítimos y Comunicaciones ha apoyado el bloqueo de la famosa enciclopedia abierta en ciertos comentarios y artículos en los cuales se comenta que Turquía está en coordinación “con grupos terroristas” en lugar de “contra grupos terroristas”. El ministerio fue claro a la hora de decir que aquellas informaciones se “han convertido en parte de la fuente de información de la campaña para calumniar a Turquía en la escena internacional.”

El gobierno turco pidió a Wikipedia la eliminación de los contenidos presuntamente calumniosos, pero el sitio web se negó, lo que ha tenido como consecuencia su bloqueo en el país. Como respuesta, Jimmy Wales ha dicho en Twitter que “el acceso a la información es un derecho humano fundamental.”

Access to information is a fundamental human right. Turkish people, I will always stand with you and fight for this right. #turkey https://t.co/5ZAsc9coVX

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) April 29, 2017