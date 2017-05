Dos cosas muy interesantes que puedes hacer con Google Play Music

Publicaban hace un rato en MakeUseOf 7 cosas chulas que puedes hacer con Google Play Music, uno de sus típicos artículos de lista de características que no está mal para repasar algunas de las opciones que ofrece el servicio de música de Google. Así que no nos vamos a repetir aquí, sino a extender un poco todo lo que puede dar de sí el susodicho con dos cosas más que chulas, interesantes, que puedes hacer con Google Play Music.

En primer lugar, no obstante, cabe señalar que Google Play Music es algo más que una alternativa a Spotify o Deezer, por dos motivos clave: la aplicación viene incrustada en la mayoría de dispositivos Android sin que el usuario lo haya pedido o pueda hacer algo al respecto, y raro será el usuario de Android que no tenga una cuenta de Google.

Por lo tanto, vamos a rendirnos ante esa integración a la fuerza y aprovechar lo que brinda -¡menos mal que es es un buen reproductor!- de dos formas diferentes y más o menos obvias a lo que comenta el artículo que nos ha servido de arranque.

Almacenamiento en la nube y streaming

Esto por curioso que resulte lo sigue sin conocer mucha gente: Google Play Music ofrece música a la carta tipo Spotify y similares por el mismo precio, pero también permite almacenar hasta 50.000 canciones en la nube, así como realizar streaming o descargar para escuchar sin conexión de manera totalmente gratuita. Y 50.000 canciones dan para mucho.

MP3 a 320 kbps

Este dato sí es menos conocido, pero muy útil en según qué circunstancias: cuando subes tu música a Google Play Music el método que utiliza la aplicación para agilizar el proceso es verificar si lo que estás subiendo ya existe en su catálogo, por lo que si has sido un ávido coleccionista de música en formato físico y a lo largo de los años has ido digitalizándola para conservarla pero no en una calidad decente, Google Play lo soluciona. ¿Cómo?

Así: digamos que en su momento pasaste todos tus CD de ponle Metallica a MP3, pero una calidad inferior a los 320 kbps (la máxima que permite MP3). Pues bien, una vez subas las canciones y las vuelvas a descargar, voilà: MP· a 320 kbps. Siempre que el disco está disponible en el catálogo de Google, claro está.

Eso sí, ojo con las descargas que haces: en el móvil para escuchar sin conexión el almacenamiento de tu dispositivo es el único límite, pero lo que es el archivo en el PC solo puedes descargarlo dos veces. Por el contrario, puedes descargar tu colección al completo las veces que desees.