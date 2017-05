The Division gratis este fin de semana con Xbox Live Gold

Si todavía no has catado Tom Clancy’s The Division y eres miembro de Xbox Live Gold, este fin de semana tendrás la oportunidad de jugarlo todo lo que quieras sin soltar un euro de más, según informa Microsoft en el blog oficial de Xbox.

Como se indica, la promoción es exclusiva para usuarios de Xbox One y su servicio en línea Xbox Live Gold y permitirá la descarga de la edición estándar a través de la Xbox Store a partir del jueves 4 de mayo a las 12:03 AM PTD (las 20 horas en España) y hasta el domingo 7 de mayo a las 11:59 PM PTD (lunes de madrugada).

Asimismo quienes deseen seguir jugando al título de Ubisoft una vez concluido el periodo gratuito podrán adquirir el juego con un 60% de descuento y conservando los avances en la partida que hayan iniciado, pero solo hasta el 15 de mayo.

Si por alguna razón aún no conoces Tom Clancy’s The Division, lo hemos cubierto hasta la saciedad. Te dejamos con el tráiler de lanzamiento para ir abriendo el apetito.