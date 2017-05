Otro cambio de era: el próximo “gigante del chip” será… Samsung

Samsung se convertirá este mismo año en el “gigante del chip” si se cumplen las previsiones de la firma de análisis, IC Insights, de las que se hacen eco nuestros compañeros de MuyCanal.

Samsung reemplazaría a Intel como poseedor de un título que lleva en sus manos desde 1993 y que nadie ha osado discutir hasta hace poco tiempo. Otro cambio de era que viene motivado principalmente por la explosión de dispositivos móviles y la necesidad de chips para ellos.

Mientras que Intel no ha podido ser relevante en el segmento e incluso ha terminado tirando la toalla frente a ARM cancelando los chipsets Atom Mobile de las series Broxton and SoFIA, la división de semiconductores de Samsung no ha parado de crecer en los últimos años, tanto para producción de chips propios, como los destinados a terceros, Apple, principalmente.

Samsung no solo fabrica procesadores bajo licencias ARM sino que arrasa en otros campos como DRAM y NAND, de los que es líder mundial. Frente al titubeante negocio del PC y la venta de procesadores para ordenadores personales donde brilla Intel, otros productos de semiconductores están al alza (lógica, memorias, micro-circuitos, sensores…) y el año pasado batieron todos los récords del sector alcanzando un volumen de 338.900 millones de dólares.

Así las cosas, no extrañan las previsiones de IC Insights donde Samsung superaría a Intel en ingresos por ventas de semiconductores:

Por supuesto, Intel es consciente de la situación y está inmerso en un proceso de transformación. En la pasada feria CeBiT, confirmó su evolución como compañía más allá del PC, presentando múltiples soluciones para consumidores y empresas en campos como la Inteligencia Artificial, Drones, conectividad 5G o Realidad Virtual, que van a ser relevantes los próximos años.