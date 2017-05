The Legend of Zelda: Breath of the Wild funciona a 4K y 30 FPS en PC

Es un hecho, The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de toda la historia y está destinado a convertirse en uno de esos clásicos que nunca pasan de moda, aunque como sabemos es una exclusiva de Wii U y Nintendo Switch.

Sin embargo el emulador Cemu, que permite ejecutar ROMs de juegos de Wii U en PC, y el esfuerzo de la comunidad que hay detrás de él hizo posible que el juego funcionara en compatibles, aunque los primeros resultados no fueron del todo satisfactorios debido a los problemas de optimización que estaban pendientes de resolver.

La comunidad estaba totalmente comprometida y dijo en varias ocasiones que sólo era una cuestión de tiempo hasta que la última gran aventura de Link fuera perfectamente jugable en PC, y parece que finalmente han cumplido, aunque sea en parte.

En el vídeo que acompañamos podemos ver The Legend of Zelda: Breath of the Wild funcionando en resolución 4K a 30 fotogramas por segundo, todo un logro que sin embargo tiene dos “peros” importantes.

El primero es que el juego funciona sobre un equipo extremadamente potente que desde luego no está al alcance de cualquiera, ya que han utilizado un sistema que monta un Core i7 4790K con cuatro núcleos y ocho hilos a 4,8 GHz, 32 GB de DDR4 y dos GTX 1080 TI en SLI con 11 GB de GDDR5X cada una.

Con respecto al segundo “pero” lo podemos ver en el vídeo. Aunque el resultado es bueno la fluidez no es absoluta y todavía hay un margen claro de mejora, ya que en algunas partes se producen caídas de fotogramas importantes. No duran mucho, pero afectan a la experiencia de juego.

