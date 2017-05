Alan Wake dejará de venderse a partir del 15 de mayo

Remedy Entertainment ha confirmado que Alan Wake, uno de los juegos de terror más conocidos e interesantes que han llegado al mercado durante los últimos años, será retirado a partir del 15 de mayo, lo que significa que dejará de comercializarse en todos los canales de distribución digital.

Por si no te ha quedado claro sí, esto afecta también a Steam y significa que ya no será posible comprarlo, así que si tenías pensado hacerte con él pero lo habías ido dejando deberías aprovechar antes de desaparezca. En caso de que ya lo tengas no te preocupes, podrás seguir jugándolo sin problemas.

¿Qué ha ocurrido?

Es muy sencillo, Alan Wake tiene una banda sonora que requiere de la renovación periódica de una licencia (derechos de autor), al igual que ocurre con su expansión.

Pues bien el caso es que Remedy Entertainment ha conseguido renegociar con éxito la renovación de la licencia de la banda sonora de la expansión, Alan Wake’s American Nightmare, pero no ha tenido tanta suerte con la del juego original.

Esto significa que la expansión seguirá estando disponible pero el juego no hasta que logren renovar la licencia de la banda sonora, un objetivo que puede acabar siendo complejo, aunque Remedy Entertainment ha confirmado que siguen trabajando para conseguirlo.

Imaginamos que en el peor de los casos desaparecerá del mercado sólo de forma temporal y que al final acabará volviendo, pero en cualquier caso es un buen momento para hacerse con él ya que estará en promoción hasta el 15 de mayo y se podrá comprar con un 90% de descuento.

