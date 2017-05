DRM Google bloquea Netflix en terminales rooteados o desbloqueados

La última versión de la aplicación de Netflix para Android, ya no está disponible en la Google Play Store para terminales móviles rooteados o que simplemente tengan desbloqueado el gestor de arranque.

De acuerdo con un comunicado de Netflix aportado por Android Police, la versión 5.0 y superior de la app, requiere el gestor de restricciones digitales DRM Widevine proporcionado por Google y por ello, “sólo funciona con dispositivos que estén certificados por Google y por lo tanto, muchos dispositivos que no estén certificados por Google o que hayan sido alterados no trabajarán con nuestra última aplicación y los usuarios ya no verán la aplicación de Netflix en Play Store”.

Con ello y a partir de la versión 5x, el intento de instalación de Netflix desde la Play Store en terminales rooteados o desbloqueados, devuelve el típico “dispositivo incompatible”:

El bloqueo (enfocado a “luchar contra la piratería”) es absurdo completamente porque el usuario tiene todo el derecho a realizar un simple cambio de gestor de arranque, permitido incluso en mucho casos por los fabricantes de móviles.

Además, las últimas versiones del cliente Netflix pueden ser descargadas de portales alternativos como APKMirror y funcionan perfectamente en terminales rooteados o desbloqueados. Si este tipo de bloqueos continúan habrá un claro perdedor y ese es el gran servicio de streaming. No sé lo que opinas tú. Personalmente no voy a mantener una suscripción que me impide tener el gestor de arranque preferido en mi smartphone o una ROM alternativa que en muchas ocasiones es la única forma para mantener el terminal actualizado.