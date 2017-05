Microsoft ha renovado la marca Scalebound, ¿sigue vivo el proyecto?

Hace unos meses os contamos en MuyWindows que Scalebound había sido cancelado, una mala noticia ya que se trataba de una de las exclusivas más esperadas para Xbox One, la consola de Microsoft.

El juego estaba siendo desarrollado por Platinum Games, responsables de títulos tan conocidos como Bayonetta, Metal Gear Rising: Revengeance y el reciente NieR: Automata, pero al final parece que la relación con Microsoft se complicó y que el proyecto no pudo seguir adelante.

Con esto en mente no esperábamos ni por asomo que el gigante de Redmond decidiera renovar la marca Scalebound pero así ha ocurrido y obviamente la sorpresa que nos ha dado ha sido mayúscula, ya que nos lleva a pensar que el proyecto inicial podría no haber sido totalmente descartado y que podría ser continuado por otro estudio.

De momento no hay nada confirmado más allá de la renovación de la IP, lo que significa que Microsoft quiere mantener Scalebound en su portafolio de propiedad intelectual pero que no hay detalles concretos ni información que nos permita asegurar que el juego sigue en desarrollo.

Sabemos que no tiene sentido renovar algo que no tienes pensado utilizarlo, pero ya sabemos que en el mundillo tecnológico las compañías son muy dadas a registrar montones de propiedad intelectual e industrial que luego no llegan a aprovechar, así que éste podría ser otro caso más.

Más información: WCCFTech.