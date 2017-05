Nuestros lectores hablan: ¿Cuál sería el precio justo de un juego?

El tema de la piratería y los DRM (sistemas de protección de contenidos) está de rabiosa actualidad tras los constantes “batacazos” de Denuvo, una situación que hace interesante volver a traer el clásico de debate de los juegos y el precio justo de los mismos.

Es una pregunta compleja ya que sabemos que depende mucho del punto de vista de cada persona y también de su propia situación económica, pero creemos que puede generar un buen debate y por eso hemos querido que nos contéis vuestra opinión en este artículo.

A la hora de hablar del precio justo de los juegos debemos distinguir por plataformas y también por títulos en concreto, ya que obviamente no es lo mismo un desarrollo triple A con una inversión de varios millones de dólares que un proyecto indie, aunque obviamente esto no quiere decir con esto que unos sean mejores que otros.

Con esa distinción en mente creo que en PC el precio justo de un juego triple A recién lanzado al mercado debería estar alrededor de los 30 euros en formato digital y 40 euros en físico, mientras que los juegos indie deberían rondar entre los 10 y los 15 euros.

Esas franjas de precios podrían ayudar considerablemente a reducir la piratería, de eso no me cabe duda, aunque entiendo que la industria tiene “sus” cosas y que igual no serían totalmente viables en muchos casos, sobre todo por tema de costes sostenidos y de recuperación de la inversión.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué precio creéis que sería justo para juegos triple A recién lanzados? Podéis incluir PCs y consolas.