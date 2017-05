Ubisoft adelanta Far Cry 5 en la semana de su presentación

Far Cry 5 será la próxima entrega de la saga de videojuegos de acción en primera persona en mundo abierto desarrollado y distribuido por Ubisoft.

Far Cry 5 será presentado en un anuncio mundial el próximo 26 de mayo. Para abrir boca, el desarrollador ha publicado unos cuantos tráilers con el estado de Montana en Estados Unidos como protagonista.

No te emociones con ellos. Parecen imágenes reales tomadas en la zona porque si de verdad fueran in-game sería lo más realista que hubiéramos visto nunca en la historia del videojuego.

No sabemos la temática elegida para este Far Cry 5. Después del fantástico Far Cry original con ambientación de ciencia ficción y el paso posterior por África, el Trópico o el Himalaya, tuvimos un cambio hacia atrás con la prehistórica Far Cry Primal,

En Far Cry 5 todo indica que volveremos a los años actuales. Por las imágenes y la música, será un western moderno o a un survival horror tipo La matanza de Texas. Puedes apostar. Lo sabremos el próximo viernes.