Kobo Aura H2O, hay vida más allá del Kindle

Destacar en el mundo de los lectores de libros electrónicos no es fácil teniendo en cuenta que siempre tenemos en mente a Amazon con sus referencias. Sin embargo, el nuevo Kobo Aura H2O de Rakuten -curiosamente también un gigante de las compras on-line, en este caso, chino- ha conseguido tener nuestro sobresaliente.

Lo primero que llama la atención al coger este lector de ebooks es precisamente su peso: muy ligero, tan solo 207 gramos, y con un tamaño de 129 x 172 x 8,8 milímetros lo convierten en un compañero cómodo y fácilmente transportable para las horas de transporte público.

En su diseño delantero tan solo destaca el logotipo de la casa. Nada de botones. Todo el protagonismo se lo lleva la pantalla táctil de 6,8 pulgadas con tinta electrónica (1.430 x 1.080 píxeles de resolcución, 265 ppp). Una pantalla que diferencia entre el día y la noche y adapta la luz necesaria automáticamente. En la parte trasera también aparece la marca pero sobresale el botón de encendido y apagado en color azul. El tacto es ligeramente rugoso lo cual evita que se resbale de las manos o se pueda adherir a accesorios con mayor facilidad. En el bisel inferior nos encontramos con el puerto micro-USB.

Al encender el dispositivo nos encontramos con una portada donde podemos ver una selección de libros ya preinstalada. A estos se les puede añadir hasta 6.000 ebooks gracias a la memoria interna de 4 GB u 8 GB que incorpora el dispositivo. Un almacenaje más que suficiente para leer prácticamente toda una vida.

En este punto, nos gustaría recalcar una anécdota. Inicialmente, cuando intentamos incluir algún libro en el lector, lo intentamos con un programa de gestión de ebooks tipo Calibre. Sin embargo, el dispositivo no fue reconocido por el software. Un hecho que nos hizo pensar que incluir libros iba a ser un problema al tener que cambiarlos de formato. Nada más lejos de la realidad ya que se puede utilizar como un USB. Al arrastrar directamente sobre el dispositivo se incluyen los archivos sin tener que hacer nada más. Entre los formatos permitidos están los más habituales: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI… y tampoco tendremos problemas a la hora de incluir libros comprados en tiendas de terceros, protegidos por DRM (excepto Amazon).

Además de abrir prácticamente cualquier formato de texto, tiene soporte nativo para CBZ y CBR, utilizados en cómics, PDF e imágenes en JPEG, GIF, BMP o PNG (aunque, como ocurre con cualquier dispositivo similar, no es su fuerte).

Un lector todoterreno

Pero si hay dos de las características que debemos destacar del Kobo Aura H2O es precisamente su resistencia al agua (a un metro hasta 30 minutos con todos los protectores puestos). Bien es cierto que no vamos a leer buceando, es más que tranquilizador saber que si vamos a la piscina y queremos leer, no pasará nada cuando un niño haga bomba al lado nuestro. Asimismo también está preparado para aguantar arena o polvo. En cualquiera de los casos, el dispositivo te avisará que está mojado o machado y se recomienda su limpieza o secado pero se podrá seguir con la lectura sin problemas.

Además, su tecnología ComfortLight PRO hace que la pantalla no se vea en tonos azules. Un factor que hace que la lectura nocturna sea más cómoda. Y efectivamente, la vista se cansa mucho menos lo cual es de agradecer para los que venimos con defecto de fábrica en los ojos. No obstante, si tenemos que valorar todo en la pantalla, es cierto que su función táctil puede fallar en ciertas ocasiones si no damos bien en el área establecida aunque, en términos generales, nuestra experiencia ha sido positiva.

Para los amantes de la personalización, el lector también cuenta con funciones curiosas. 11 tipografías diferentes para evitar la tradicional Times New Roman y 24 tamaños de texto. Además, se pueden configurar el grosor de los margenes, orientación de la página o incluso, cómo queremos ir conociendo la información de progreso del libro. Destacable también la opción de diccionario, especialmente útil cuando leemos en otros idiomas.

En cuanto a su autonomía no podemos poner ningún pero. Si bien el fabricante asegura que puede durar hasta 2 meses, lo que podemos decir con un uso diario de una media de una hora es durante casi tres semanas, solo se ha consumido la mitad de la carga por lo que vamos por buen camino. El Kobo Aura H20 también dispone de función Wi-Fi por lo que podemos conectarnos para descargar libros directamente o hacer consultadas.

En líneas generales estamos ante un lector de libros electrónico que tiene bien merecida la buena nota; por su calidad, por su autonomía y por su facilidad de uso. Sin embargo, su precio -desde 159,90 euros en Fnac- está un pelín por encima del precio marcado por otros competidores que son iguales o mejores.