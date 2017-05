Juegazos gratis para Xbox en el Games with Gold de junio

Microsoft ha confirmado oficialmente los juegos gratis para Xbox One y Xbox 360 que estarán incluidos en la promoción de Games with Gold para junio, un evento que como sabemos permite conseguir una selección de títulos sin ningún coste siempre que seamos suscriptores del servicio Xbox Live Gold.

Los juegos gratis para Xbox 360 que ha elegido Microsoft en esta ocasión son Assassin’s Creed III, que estará disponible del 1 al 15 de junio, y Dragon Age Origins, que se podrá conseguir del 16 al 30 de junio.

En Xbox One los juegos gratuitos son SpeedRunners, que estará disponible durante todo el mes de junio, y Watch Dogs, que podremos añadir a nuestra colección sin pagar un euro del 16 de junio al 15 de julio.

A todo lo anterior debemos añadir un pack de contenidos para Phantom Dust, un juego sobre el que ya os dimos todos los detalles en este artículo de MuyWindows.

Los usuarios de Xbox One tienen de nuevo algo que celebrar, y es que los juegos gratuitos de Xbox 360 funcionan también en la consola de nueva generación de Microsoft, lo que significa que en total se llevarán cuatro títulos sin coste.

Os recordamos que si dejáis de pagar la suscripción a Xbox Live Gold podréis seguir jugando sin problema a los juegos de Xbox 360 que tengáis reclamados pero no a los de Xbox One, aunque éstos no se perderán y podréis volver a utilizarlos cuando renovéis la suscripción.

Más información: Microsoft.